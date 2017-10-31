Политолог Станислав Белковский: следующим президентом после Собчак будет Наталия Фишман

Известный российский политолог Станислав Белковский, который недавно вступил в предвыборный штаб Ксении Собчак, заявил в Уфе, что следующим президентом России после самой Собчак будет помощник президента Татарстана Наталия Фишман. Об этом сообщает ProUfu.ru.

– Мы здесь внимательно следим за происходящим в соседнем Татарстане. В отличие от нашей республики там сам Минниханов и государственная власть встали на сторону татарского языка, и они не намерены просто капитулировать перед прокуратурой. Есть там противостояние или местные власти только делают вид перед татарской общественностью?

– Есть. Я был недавно в Казани. Кроме того, знаю, кто будет следующим президентом страны после Ксении Собчак. Это советник президента РТ Наталия Фишман. Заявляю официально, потому что она абсолютно гениальный человек, который способен решать организационные вопросы высшего уровня, при том что ей только 27 лет. Там [в Казани] есть совершенно четкая позиция отстоять себя. И именно такая позиция имеет значение в политике. Или ты Наполеон и заходишь на Аркольский мост. Или не заходишь, но тогда ты не Наполеон.



Татарстану оставили пост президента РТ, потому что они активно сопротивлялись. Если бы не сопротивлялись, то не оставили бы, все просто. Они хитро молчали в публичном пространстве, а в непубличном активно боролись. Там не только Минниханов, это было большое лобби с участием Минтимера Шаймиева. Правильно актуализировалась тема крымских татар. Мол, если обижаешь татар, то обижаешь и крымских, а значит, дестабилизируешь Крым. Все было правильно, - заявил Белковский.

Кстати



Станислав Белковский — политтехнолог и публицист, учредитель и бывший директор Института национальной стратегии. Занимается политическим консультированием. В частности, консультировал Бориса Березовского и Юлию Тимошенко. Является автором докладов "Государство и олигархия", "Одиночество Путина", "Одиночество Путина — 2" и другие. С 2014 года работает на телеканале "Дождь".

Напомним, Наталия Фишман переехала в Казань в 2015 году. Недавно она рассказала о минусах проживания в городе, в частности, отсутствия мест, где "качественно и безболезненно делают восковую депиляцию". По ее словам, переезд в Казань был очень спонтанным: за 10 дней приняла решение, собрала два чемодана и уехала из Москвы, все остальные вещи она забрала только через год. При этом в Казани она полгода прожила в отеле, прежде чем нашла подходящую квартиру.