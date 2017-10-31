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Политолог Станислав Белковский: следующим президентом после Собчак будет Наталия Фишман

Политолог Станислав Белковский: следующим президентом после Собчак будет Наталия Фишман
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Фото: wikimedia.org

Известный российский политолог Станислав Белковский, который недавно вступил в предвыборный штаб Ксении Собчак, заявил в Уфе, что следующим президентом России после самой Собчак будет помощник президента Татарстана Наталия Фишман. Об этом сообщает ProUfu.ru.

– Мы здесь внимательно следим за происходящим в соседнем Татарстане. В отличие от нашей республики там сам Минниханов и государственная власть встали на сторону татарского языка, и они не намерены просто капитулировать перед прокуратурой. Есть там противостояние или местные власти только делают вид перед татарской общественностью?

– Есть. Я был недавно в Казани. Кроме того, знаю, кто будет следующим президентом страны после Ксении Собчак. Это советник президента РТ Наталия Фишман. Заявляю официально, потому что она абсолютно гениальный человек, который способен решать организационные вопросы высшего уровня, при том что ей только 27 лет. Там [в Казани] есть совершенно четкая позиция отстоять себя. И именно такая позиция имеет значение в политике. Или ты Наполеон и заходишь на Аркольский мост. Или не заходишь, но тогда ты не Наполеон.

Татарстану оставили пост президента РТ, потому что они активно сопротивлялись. Если бы не сопротивлялись, то не оставили бы, все просто. Они хитро молчали в публичном пространстве, а в непубличном активно боролись. Там не только Минниханов, это было большое лобби с участием Минтимера Шаймиева. Правильно актуализировалась тема крымских татар. Мол, если обижаешь татар, то обижаешь и крымских, а значит, дестабилизируешь Крым. Все было правильно, - заявил Белковский.

Кстати

Станислав Белковский — политтехнолог и публицист, учредитель и бывший директор Института национальной стратегии. Занимается политическим консультированием. В частности, консультировал Бориса Березовского и Юлию Тимошенко. Является автором докладов "Государство и олигархия", "Одиночество Путина", "Одиночество Путина — 2" и другие. С 2014 года работает на телеканале "Дождь".

Напомним, Наталия Фишман переехала в Казань в 2015 году. Недавно она рассказала о минусах проживания в городе, в частности, отсутствия мест, где "качественно и безболезненно делают восковую депиляцию". По ее словам, переезд в Казань был очень спонтанным: за 10 дней приняла решение, собрала два чемодана и уехала из Москвы, все остальные вещи она забрала только через год. При этом в Казани она полгода прожила в отеле, прежде чем нашла подходящую квартиру.

Н. Вильданов, 01.11.2017, 13:15
Тэги: Политика, Наталия Фишман
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Комментарии

Горожанин01 ноября 2017, 13:20
НИКОГДА !!!
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10
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Горожанин01 ноября 2017, 13:26
"консультировал Бориса Березовского и Юлию Тимошенко". Атас! Еще один шпион. Расцвела буйным цветом малина, разухабилась разная тварь.
Лучший комментарий
0
11
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Горожанин01 ноября 2017, 13:29
Надо Наталию Фишман допросить на предмет связи с этим человеком, а так же, посредством его, с Борисом Березовским и Юлией Тимошенко.
0
6
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Горожанин01 ноября 2017, 13:31
" она абсолютно гениальный человек, который способен решать организационные вопросы высшего уровня"

даа? 8-| Что-то я не заметил.. >:> Какие же именно организационные вопросы она гениально решила?
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Амиран Тиграныч01 ноября 2017, 13:33
я хочу Наталию Львовну! Но по-армянски..
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Амиран Тиграныч01 ноября 2017, 13:34
"Или ты Наполеон и заходишь на Аркольский мост"

ну, что за бред? Наполеона зачем-то приплел.
А кто из наших руководителей - Наполеон? Минниханов? Мухаметшин?
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5
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12801 ноября 2017, 13:57
"М.КОРОЛЁВА: То есть вы считаете, что это всё, так сказать, шутки, когда речь идет о возможном отделении Крыма от Украины?

С.БЕЛКОВСКИЙ: Его не будет. На что спорим? Давайте вот на эту чашечку? Сейчас я допью…

М.КОРОЛЁВА: Да я даже и спорить не буду, я просто хочу ваш прогноз услышать.

С.БЕЛКОВСКИЙ: Я его назвал. Никакого отделения Крыма не будет – это надо всё сразу забыть. "
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Злобный Аноним01 ноября 2017, 14:08
Фишман совсем не дура! Потому о благе гуляющего в парках народа она не задумывается. Позаботиться об том, что подряд на работы в парке получила именно ЭТА фирма и заказали ей по-максимуму, чтоб парковые туалеты минимум сообщали по вайфаю что они переполнены, а лучше сами шли в пункт опорожнения от фекалий ... Знаете, много таких сейчас игр, в интернете, построить ферму, собрать урожай, продай, получить бонус ... Наталия играет в тоже самое, только на наши деньги налогоплательщиков и в нашей республике. Ну сделал кое-кто наше местоприбывание её игровой песочницей. Это за компом все равны , развиваясь, а тут так просто поиграться не пустят >-(
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3
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Горожанин01 ноября 2017, 14:36
В ответ на комментарий пользователя
я хочу Наталию Львовну! Но по-армянски..
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Не надо.
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