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«Путин наш- Россия наша»: житель Набережных Челнов сочинил песню про Путина

«Путин наш- Россия наша»: житель Набережных Челнов сочинил песню про Путина
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Фото: скриншот видео

Житель Набережных Челнов сочинил песню про президента России Владимира Пунина. Видео с исполнением песни «Путин наш-Россия наша» он опубликован на своей страничке в соцсети.

Так, автор песни подчеркивает, что глава государства «поднял страну», при это «ему было непросто всем угодить». Он также благодарит президента «за честный труд, курорт и страну».

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что житель Казани Олег Лихачев написал песню про Путина «Владимир Путин — молодец!», которая стала настоящим хитом YouTube. А позже он презентовал новую песню — про Рустама Минниханова

Элина Валеева, 01.11.2017, 12:22
Тэги: Набережные Челны
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Комментарии

Горожанин01 ноября 2017, 12:31
Поддержу! Я голосую за Путина - хотя бы в благодарность за отмену татарского языка! Спасибо, УВАЖАЕМЫЙ Владимир Владимирович! Так держать и дальше! Мы с Вами!
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Горожанин01 ноября 2017, 12:34
а Олег Лихачев чего-нибудь добился своим )|(oпoлизанием Путьке и Минни?
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Димон01 ноября 2017, 12:36
"про президента России Владимира Пунина. " Как не стыдно коверкать фамилию самого лучшего президента на земле?!
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Горожанин01 ноября 2017, 12:39
Голосуем за Путина.!!!
6
3
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Горожанин01 ноября 2017, 12:44
Подлизы сплошные
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Горожанин01 ноября 2017, 12:48
Едросята 11-ти рублевые тут как тут :-D
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Дмитрий01 ноября 2017, 12:48
Да уж редкостный идиот !! Про народ песню сочини , про то как народ нищает , про то что жить невозможно становиться , про то , что всем нам присвоено еще одно гражданство , я гражданин страны всеобщего вранья и ворья !!!
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Горожанин01 ноября 2017, 12:48
Какой-то массовый психоз.
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Горожанин01 ноября 2017, 12:51
дебил
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Татарин01 ноября 2017, 12:55
А почему у этого урыса язык коричневый!:-D
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0
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Горожанин01 ноября 2017, 12:57
В ответ на комментарий пользователя
Поддержу! Я голосую за Путина - хотя бы в благодарность за отмену татарского языка! Спасибо, УВАЖАЕМЫЙ Владимир Владимирович! Так держать и дальше! Мы с Вами!
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спасибо рано говорить. Пусть закон издаст о добровольности изучения местных региональных языков для тех, для кого эти языки не являются родными. И о том, что количество часов рус. яз. не может быть меньшим, чем часы по родному языку.

Тогда будет ЗАКОННОЕ основание писать заявления об отказе от татарского.
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