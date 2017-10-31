«Путин наш- Россия наша»: житель Набережных Челнов сочинил песню про Путина

Житель Набережных Челнов сочинил песню про президента России Владимира Пунина. Видео с исполнением песни «Путин наш-Россия наша» он опубликован на своей страничке в соцсети.

Так, автор песни подчеркивает, что глава государства «поднял страну», при это «ему было непросто всем угодить». Он также благодарит президента «за честный труд, курорт и страну».

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что житель Казани Олег Лихачев написал песню про Путина «Владимир Путин — молодец!», которая стала настоящим хитом YouTube. А позже он презентовал новую песню — про Рустама Минниханова.