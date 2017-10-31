Школа Московской области получила имя Героя России, который предотвратил теракт в Казани

Алабинская общеобразовательная школа в Наро-Фоминском районе Московской области получила имя Героя России Сергея Ашихмина, который ценой своей жизни предотвратил теракт в Казани в 2012 году. Об этом сообщает агентство РИАМО.

- Присвоить имя Героя Российской Федерации С. А. Ашихмина муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Алабинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, - говорится в постановлении губернатора Московской области.

Напомним, 24 октября 2012 года во время расследования покушения на муфтия Татарстана Илдуса Файзова, была проведена операция по задержанию двух подозреваемых террористов. Специальное подразделение, участвовавшее в захвате, неожиданно столкнулось в подъезде с одним из моджахедов. Террорист выхватил гранату. Сергей Ашихмин тут же бросился на преступника, и закрыл собой гранату. От взрыва он погиб на месте, но смог спасти своих товарищей и мирных граждан, находящихся неподалеку.

Ашихмину указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.