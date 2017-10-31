В Турции предложили отменить «все включено»‍ для туристов

Глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен призвал туристическую индустрию отказаться от системы "всё включено". Об этом сообщает Travel Russian News.

По мнению Паландокена, подобная система мешает развитию торговли и ремесленного бизнеса в турзонах, так как туристы реже ходят по магазинам.

- Если мы ликвидируем систему "всё включено", туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам, –– сказал эксперт.

Согласно его подсчетам, в среднем каждый отдыхающий в Турции турист тратит не менее $570.

Также Паландокен отметил, что отмена системы "всё включено" позволит туристам ближе ознакомиться с природой и культурой Турции. Особенно это касается туристов из России и Германии, которые чаще других пользуются данной системой и "видят страну только по пути из аэропорта в отель и обратно".

С начала 2017 года турпоток россиян в Турцию увеличился почти в девять раз и составил 1,6 млн человек, отмечают "Известия".