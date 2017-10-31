В Казани на улице Пушкина женщина на Audi насмерть сбила пенсионера: ГИБДД ищет очевидцев

В ГИБДД начали искать очевидцев ДТП, в котором 7 октября на улице Пушкина женщина на Audi насмерть сбила пенсионера, об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Наезд произошел в 00:30 напротив дома №4, пешеход переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. От травм, полученных в ДТП, спустя 18 дней пострадавший скончался в больнице.

Также 9 октября в 18.10 напротив дома №29а по ул.Техническая водитель Chevrolet сбил мужчину, переходящего дорогу. В результате ДТП пешеход через 7 дней скончался в больнице.

Очевидцев просят обращаться по телефону: (843) 5-333-847.