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Метшин в Нижнекамске хочет создать школу без отстающих учеников

Метшин в Нижнекамске хочет создать школу без отстающих учеников
16+
Фото: http://www.e-nkama.ru/

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин  в следующем году собирается открыть школу без отстающих учеников, сейчас идет подбор учителей. Об этом мэр рассказал в интервью Sntat.ru.

- Многие развитые мировые страны идут по пути создания равных условий реализации такой идеологии, чтобы не было отстающих. Это очень непростая задача. Олимпиадники, стобалльники, те, кто показывает выдающиеся или отдельные успешные результаты — безусловно, это те, кого мы поддерживаем и будем поддерживать. Но мы хотим все-таки акцентировать внимание и на том, чтобы школа в целом обеспечивала академическую успеваемость и качество образования, - заявил Метшин.

В новой школе, строительство которой еще идет, не будут устраивать специального отбора учеников, всего в ней будет 800 мест для детей, в ней смогут учиться все, кто проживает рядом.

Набор в новую школу начнется после Нового года, примерно в феврале, открыть ее собираются с 1 сентября следующего года.

Н. Вильданов, 01.11.2017, 10:59
Тэги: Дети
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Комментарии

горожанин01 ноября 2017, 11:13
ну и что это даст
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Горожанин01 ноября 2017, 11:15
Дебилам , летняям , двоешникам , прогульщикам,: Всем ставить отлично , по приказу А. Метшина ,. Учителей, не подчиняющих приказу МЭРА , к стенке ( без суда и следствия ) .
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ага01 ноября 2017, 11:15
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ну и что это даст
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Безмолвное, одинаково необразованное быдло подрастет. Чтобы явка на выборах высокая была.
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Горожанин01 ноября 2017, 11:20
Небось школа будет с особо глубоким изуЩением татар теле?)
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Горожанин01 ноября 2017, 11:23
похож на ильсурку,морда только поменьше!
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Горожанин01 ноября 2017, 11:25
Будет дебильная уравниловка .
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Горожанин01 ноября 2017, 11:34
Тупорылые попрут в вузы , отличники в ПТУ - уравняем всех . Отстающих НЕ БУДЕТ !
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