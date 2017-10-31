Метшин в Нижнекамске хочет создать школу без отстающих учеников

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин в следующем году собирается открыть школу без отстающих учеников, сейчас идет подбор учителей. Об этом мэр рассказал в интервью Sntat.ru.

- Многие развитые мировые страны идут по пути создания равных условий реализации такой идеологии, чтобы не было отстающих. Это очень непростая задача. Олимпиадники, стобалльники, те, кто показывает выдающиеся или отдельные успешные результаты — безусловно, это те, кого мы поддерживаем и будем поддерживать. Но мы хотим все-таки акцентировать внимание и на том, чтобы школа в целом обеспечивала академическую успеваемость и качество образования, - заявил Метшин.

В новой школе, строительство которой еще идет, не будут устраивать специального отбора учеников, всего в ней будет 800 мест для детей, в ней смогут учиться все, кто проживает рядом.

Набор в новую школу начнется после Нового года, примерно в феврале, открыть ее собираются с 1 сентября следующего года.