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7 очень дорогих квартир в Казани, которые вы вряд ли сможете себе позволить

7 очень дорогих квартир в Казани, которые вы вряд ли сможете себе позволить
16+
Фото: cian.ru, avito.ru
Портал ProKazan.ru изучил рынок недвижимости и узнал, что представляет из себя роскошная жизнь и сколько она стоит

40 миллионов рублей

Федосеевская, 40

3-комнатная квартира в элитном ЖК "Дворцовая набережная"
88 м²
455 581 руб. за м²

Итальянские обои во всей квартире, двухуровневые потолки, точечное освящение (высота потолков 3 метра), теплые полы на кухонной зоне, в зоне прихожей и в санузлах. Дорогие межкомнатные двери, во всех комнатах установлены биметаллические радиаторы, на полу дорогой паркет/итальянская плитка.

В квартире остается вся новая техника, дизайнерская мебель, сделанная под заказ.

Огороженная территория дома с ограниченным доступом, с собственной придомовой территорией. Подземный паркинг имеет круглосуточную охрану. Видеонаблюдение, шлагбаум, консьерж.

Поверьте, это еще не очень дорого, далее в нашем списке еще 6 более дорогих квартир. 

46 миллионов рублей

Щапова, 20

3-комнатная квартира
150 м²
306 667 руб за м²

Квартира в центре Казани с панорамным остеклением и видом на Лядской сад, продается со всей мебелью (здесь даже есть почти золотые унитазы). Установлена система центрального кондиционирования и очистки воздуха. 

Консьерж, охрана, видеонаблюдение, благоустроенная территория, подземный паркинг. В собственности - два парковочных места, но они не включены в стоимость.

47 миллионов рублей

Толстова, 14а

5-комнатная квартира в ЖК "Суворовский"
404 м²
116 337 руб за м²

За эту сумму продается 5-комнатный трехуровневый пентхаус, можно выбрать 17, 18 либо 19 этаж. Расстраивает, что за эту сумму предлагается лишь черновая отделка (но при этом говорится, что она высшего класса), хотя большинство квартир в городе продается в предчистовой. 

Комплекс находится под охраной, на его территории действует система контроля доступа. В операторской гаража располагается центральный пульт теленаблюдения (камеры установлены по всему комплексу). Управление освещением на лестницах и снаружи зданий осуществляется с помощью фотодатчиков. 

47 миллионов рублей

Петербургская, 65а 

4-комнатная квартира в жилом комплексе "ArtHouse"
300 м²
156 667 руб за м²

В квартире предчистовая отделка, панорамное остекление, свободная планировка. Из окон квартиры открывается вид на 3 стороны - на центр и достопримечательности Казани. На закрытой, охраняемой территории двора располагаются :места для прогулок и семейного отдыха, детская площадка. Центральная система кондиционирования. Двухуровневый паркинг и парковочные места во дворе.

52,9 миллиона рублей

Федосеевская, 58

5-комнатная квартира 
500 м²
105 800 руб за м²

Квартира занимает три этажа и мансарду, в ней индивидуальное отопление. Это вариант для тех, кто хочет свой собственный дом, но при этом хочет, чтобы он находился в центре Казани.

Огороженная территория дома, индивидуальный паркинг на 6 м².

61,4 миллиона рублей

Подлужная, 17 

9-комнатная квартира в многофункциональном комплексе "Европейский"
361 м²
170 188 руб. за м²

Из плюсов - светоотражающие и энергосберегающие стеклопакеты, многоступенчатая система очистки воды, собственная современная котельная и шумоизоляция всех помещений, очень качественная предчистовая отделка.

Есть услуга уборки апартаментов, стирка белья и химчистка. Круглосуточная охрана и постоянное видеонаблюдение.

67 миллионов рублей

Касаткина, 11

6-комнатная квартира в жилом комплексе "Ренессанс"
210 м²
319 047 рублей за м²

Тот самый жилой комплекс со статуями вокруг, которые поражают своим величием. Самый дорогой в нашем обзоре. Жаль, что собственник не захотел выложить больше фотографий интерьеров. 

Спальня со своим сан.узлом, две детские комнаты, гостевая комната, детский сан узел, гостевой сан узел, гостиная, столовая, большая гардеробная, кухня.

Огороженный двор, охрана, видеонаблюдение, консьерж, теплый паркинг с лифтом прямо на этаж. Два парковочных места входят в стоимость.

ProKazan.ru, 01.11.2017, 15:30
Тэги: Обзор авто и недвижимости
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    Комментарии

    Уху евший01 ноября 2017, 15:41
    Зочем ви тгавите? B-|
    2
    0
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    Горожанин01 ноября 2017, 15:43
    Ну и зачем это все народу!?чтобы порадовались как колхозаночинуши живут?да это все прекрасно, но я бы никогда свои 43 кв/м никогда бы не променял!
    0
    0
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    Горожанин01 ноября 2017, 15:49
    Здесь география. В другой статье биология.
    0
    0
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    Злобный Аноним01 ноября 2017, 15:52
    На Щапова вроде и место неплохое, да отделка какая-то фуфлыжная. Жить около Кремлёвской набережной с её шумными толпами, а оно надо? Ну не пустит консьерж справлять нужду в подъезд, но шум-то никуда не денется >-(
    0
    0
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    Дмитрий01 ноября 2017, 15:53
    Это для современных помещиков , бояр и олигархов , на краденные деньги можно и не такое купить !!
    0
    1
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    Горожанин01 ноября 2017, 15:53
    сейчас основная масса населения не с состоянии взят 2 комнатную которая стоит 2-3 ляма. а вы тут такое пишите. хотя если что народ будет знать где вымещать свой гнев.
    0
    1
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    Что за х01 ноября 2017, 15:55
    Дайте мне 100 млн. ,я никогда не куплю эти квартиры ,потому что потом не продашь.))
    0
    2
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    горожанка01 ноября 2017, 16:16
    Толстова, освящение.... Феерично!
    0
    0
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