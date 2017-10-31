СМИ: в Зеленодольске Исполком требует с цыганской общины 1,5 млн рублей за снос их домов

Исполком Айшинского поселения требует с цыганской общины около 1,5 млн рублей за снос их домов, которые были построены незаконно, пишет «Idel.Реалии».

Накануне Зеленодольский суд удовлетворил исковое заявление Исполкома о взыскании с местного жителя Драго Милованова 337 тысяч рублей за снос муниципальной техникой четырех цыганских домов. В суде также слушается еще несколько дел в отношении представителей цыганской общины. В общей сложности Исполком Айшинского поселения с них требует 1,5 млн рублей.

Напомним, в августе в Айше поставили точку в долгом споре между местной администрацией и цыганской общиной. 3 августа в поселок въехала строительная техника и начала сносить незаконно построенные дома. Рабочих сопровождали судебные приставы и бойцы ОМОНа с собаками. Решение о сносе домов вынес Зеленодольский городской суд. Здания были построены самовольно и нигде не зарегистрированы. Цыгане попытались обжаловать это решение, но Верховный суд Татарстана оставил его в силе.