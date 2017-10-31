В Казани мужчина задушил тросом коллегу, который без спроса пришел к нему домой

Полиция Казани задержала 42-летнего мужчину, который признался в убийстве своего коллеги. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

Тело 25-летнего мужчины со следами насильственной смерти в виде удушения было обнаружено ночью 30 октября в квартире одного из домов по улице Абсалямова. По подозрению в совершении преступления был задержан 42-летний хозяин квартиры, который рассказал, что работал с потерпевшим вместе в одном магазине.

- Как-то раз мужчина пустил молодого человека переночевать, но в дальнейшем тот стал приходить к нему без спроса, - сообщили в ведомстве.

Так, в день трагедии задержанный, находясь в нетрезвом состоянии, потребовал, чтобы потерпевший освободил квартиру, однако вместо этого молодой человек стал вымогать у него деньги. Между мужчинами произошла драка, в ходе которой хозяин квартиры задушил гостя автомобильным тросом.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование продолжается.