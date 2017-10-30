На Черноморском флоте появился корабль «Набережные Челны»

Один из кораблей Военно-морского флота теперь будет носить название «Набережные Челны». Об этом сообщил военный комиссар Центрального и Автозаводского районов Набережные Челны Рашид Ильясов.

- На днях к нам поступило письмо из главного штаба ВМФ РФ, где говорилось, что в городе-герое Севастополе один из ракетных катеров будет назван именем города Набережные Челны, - сообщил Ильясов.

Отмечается, что это действующий ракетный катер, экипажем до 50 человек. Планируется, что в будущем на данном катере будут служить и призывники из Челнов.

Напомним, о том, что на Черноморском флоте появится корабль «Набережные Челны» стало известно в августе этого года во время встречи мэра автограда Наиля Магдеева с командующим флота адмиралом Александром Витко.