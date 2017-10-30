Синоптики: на Татарстан надвигаются метель с порывистым ветром и гололедицей

Ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с

В ближайшие дни Татарстан будет находиться под влиянием активного циклонического вихря. По прогнозам синоптиков, в республике ожидается порывистый ветер, метель и гололедица.

- Татарстан уже оказался под влиянием циклона. На территории республики отмечаются осадки в виде дождя, - цитирует «Татар-информ» слова начальника отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ Ирины Трущиной.

Так, завтра, 1 ноября, в Казани ожидается облачная погода, днем осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный сильный, порывами до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 1-4 гр.тепла. Максимальная температура воздуха днем 1-4 гр.тепла.