Полиция Казани разыскивает мужчину с пистолетом, который пытался ограбить магазин

Полиция Казани разыскивает мужчину с пистолетом, который пытался ограбить продуктовый магазин, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В прошлом году в полицию обратилась сотрудница одного из продуктовых магазинов, которая сообщила, что неизвестный угрожал ей пистолетом и хотел похитить из кассы все деньги. Однако женщина не растерялась и оказала ему сопротивление.

- Женщина начала кричать и звать на помощь. Не ожидая такого поведения, злоумышленник скрылся, при этом не успев ничего взять, - сообщили в ведомстве.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».

Сообщается, что на вид злоумышленнику 25-30 лет, рост 170-175 см., был одет в куртку цвета хаки и светлую шапку.

Всех, кто может помочь в установлении личности злоумышленника и его местонахождения, сотрудники полиции просят обращаться по телефонам : (843) 294-50-21, 8-917-880-69-87 (отделение по раскрытию грабежей и разбоев) и номерам 02, 052 (анонимно).