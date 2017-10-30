Путин разрешил приставам задерживать должников по алиментам‍

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий приставов правом задерживать должников по алиментам. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Представители Федеральной службы судебных приставов получили право задерживать для наложения штрафа лиц, в отношении которых ведётся исполнительное производство по неуплате алиментов в течение двух и более месяцев.

Отмечается, что данная мера затрагивает должников, не оплачивающих содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей.

В свою очередь лидер общественного движения "Межрегиональный комитет" Игорь Серебряный заявил, что этого недостаточною

- Мало дать судебным приставам права, им надо дать еще техническую возможность эти права осуществлять, а этой технической возможности в настоящий момент у судебных приставов нет... Если сотрудник ФССП будет просто обзванивать должников по алиментам, не выходя из кабинета, у него и то на это уйдет год. Когда и каким образом судебные приставы будут гоняться за должниками, надевать на них наручники — непонятно. Нет такого количества персонала в службе судебных приставов, чтобы эти права реализовать, — сказал Серебряный, передают "Известия".