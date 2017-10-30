Анонимно в Казани: о меркантильности девушек на свиданиях и микрозаймах «по-глупости»

В рамках этой рубрики портал ProKazan.ru рассказывает о том, что обсуждают жители города в Сети

О беременных в автобусах

- Что с народом? Нахожусь на 8 месяце беременности, часто езжу на автобусе, вот в очередной раз еду домой на автобусе. За все время еще никто ни разу не уступил место. Естественно, и сегодня никто место не уступает. Ну кондуктор увидел и посадил на свое место, говорит: "Пока я обилечиваю, сидите". Ну, обилетила девушка-кондуктор, подошла ко мне и говорит: "Встанете?" Я как порядочная встала, уступив ей ее рабочее место,стою с пузом около нее, она сидит и весь автобус сидит! И большая часто сидящих, естественно, мужчины.

О микрозаймах "по-глупости"

- По-глупости взял 3 микрозайма. Не выплачивал их, так как надеялся, что никаких последствий не будет. Сейчас набежал хороший процент и требуют все вернуть. Обещают в суд подать. Какой выход есть? Отдать просто-напросто не с чего.

О свиданиях и меркантильности

- Как думаете, это нормально, когда девушка на свидании в кафе даже из вежливости не предлагает денег? У меня недавно так было. Не то чтобы я жмот, просто такое поведение заставляется задуматься о меркантильности девушки.

О незапланированных детях

- Дeвyшки, я пpизывaю вac нe дeлaть aбopты, пycть дaжe этo cлyчaйный peбeнoк. Дaйтe eмy жизнь, вы пoтoм нe пoжaлeeтe. Я caмa мoлoдaя мaмa и y мeня тoжe peбeнoк пoлyчилcя нeзaплaниpoвaнный, нo я нe cдeлaлa aбopт и ни кaпли oб этoм нe жaлeю, a дaжe нaoбopoт. Я чyвcтвyю ceбя caмoй cчacтливoй нa зeмлe. Пoэтoмy живитe caми и дaйтe жизнь вaшeмy peбeнoчкy.

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