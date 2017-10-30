В Татарстане скончался 15-летний школьник, которого нашли на улице в состоянии комы

В Бугульме прохожие на улице Ленина нашли 15-летнего школьника в состоянии комы, передает kznlive.ru.

13 октября мальчик был госпитализирован в районную больницу, однако 15 октября он скончался, не приходя в себя.

Сообщается, что на теле подростка не было обнаружено следов насильственной смерти. Однако для проведения ряда экспертиз Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Как пишет издание, рядом с подростком был обнаружен газовый баллончик. В настоящее время тело погибшего направлено на экспертизу.

Напомним, ранее Prokazan писал, что в Бавлах 13 октября прохожие на улице нашли девушку в состоянии комы. Позже выяснилось, что потерпевшей оказалась 35-летняя автомойщица. Женщину доставили в Бугульминскую районную больницу, но спустя два дня она скончалась, не приходя в себя.