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РЖД обвинили в завышении цен на поезда Казань-Москва

РЖД обвинили в завышении цен на поезда Казань-Москва
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

В Татарстане антимонопольная служба заподозрила дочернюю компанию РЖД — АО «ФПК» в завышении стоимости пассажирских билетов на поезда Москва-Казань-Москва, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в ведомство поступила жалоба на повышение тарифов на эти поезда во время майских праздников.

Так, УФАС по РТ, изучив динамику продаж билетов на эти поезда, установило, что за 60 суток до оправления стоимость проезда была установлена в размере 3 290 рублей на нижней полке и 2 999 рублей на верхней полке, что на 35% ниже стоимости, определяемой по традиционной системе ценообразования. По мере загрузки поезда цена увеличилась на 58% и составила 7 191 и 7 990 рублей соответственно.

- Вместе с тем, на дату отправления 5 мая курсировал поезд №2. Стоимость проезда за 60 суток до отправления была установлена на уровне 5 132 и 4 688 рублей на нижних и верхних полках соответственно. По мере загрузки поезда стоимость проезда увеличилась на 80% и составила 9 100 рублей на нижней полке и 8 190 рублей на верхней полке, - отметили в УФАС по РТ.

Отмечается, что разница в выручке между фактической суммой, полученной от продажи и суммой, которая должна была получиться при применении традиционной системы ценообразования, составила свыше 90 тысяч рублей.

Дело по признакам нарушения будет рассматриваться 20 ноября. 

Люция Кашапова, 31.10.2017, 12:32
Тэги: Деньги
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Комментарии

Димас люблю пивас31 октября 2017, 12:56
РЖД мутит>-(
0
0
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Горожанин31 октября 2017, 12:58
На самолёте дешевле!
0
0
Согласны с автором?

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