Телеведущая Анфиса Чехова собирается стать кандидатом в президенты России

Популярная телеведущая Анфиса Чехова заявила, что будет баллотироваться в президенты России, если ее пост в Instagram наберет 200 000 лайков. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

- Я даже и не знала что в России есть партия Добрых дел. И я, конечно, разделяю их желание защищать детей, женщин, природу, свободу и пенсионеров, но вот в политику меня никогда не тянуло. Ведь, и ежу понятно, что политика дело не то что бы доброе, без ежовых рукавиц, сложно удержать такую Большую и Своенравную страну в узде.

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Но я, определённо, за то, что бы поставить россиянам прививку Добра! Нам всем его не хватает! И на телевидении и в очередях и в правительстве!

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И поскольку, руководитель партии Добрых Дел, Андрей Кириллов, уверят меня, что я могу собрать,как минимум, 20% голосов избирателей, я хочу на своей платформе в Инстаграм проверить, так ли это? 20% от миллиона - это 200 000.



Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в Президенты от Партии Добрых дел, - говорится в ее сообщении.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Окт 30 2017 в 3:51 PDT

Кстати



Анфиса Чехова (имя при рождении — Александра Корчунова) в 2009-2011 году вела программу "Спокойной ночи, мужики!" на ДТВ, с 2005 по 2009 год была ведущей телевизионного эротического шоу "Секс с Анфисой Чеховой" на ТНТ.

Ранее журналистки Екатерина Гордон, Ксения Собчак и глава партии "Женский диалог" Елена Семерикова заявили о готовности стать кандидатами в президенты России.