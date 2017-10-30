Коктейли с березовым соком и салат из булгура:что пробовать в новом меню Roof Cocktail Bar

ProKazan.ru пообщался с шеф-поваром бара и узнал, что появилось в осеннем меню

Если новый театральный сезон принято отмечать премьерой на сцене, то новый сезон в ресторанах традиционно открывают новинки в меню. В бар с панорамным видом на реку Волгу пришел новый шеф-повар — сириец Мохаммад Билал и разработал для Roof Cocktail Bar 19 новых блюд. Меню построено по принципу сезонности и само по себе очень изобретательное — как в плане используемых продуктов, так и в плане подачи блюд. Обновили и напитки, над которыми работала команда барменов, в меню появилось 19 новых позиций.

Мохаммад Билал, шеф-повар Roof Cocktail Bar

- В основном меню в ресторанах и барах меняется два раза в год: осенью и весной. Весной идет смена на более легкое меню с большим количеством прохладительных напитков, десертов и сезонных ягод. Осенью же наоборот. В преддверии зимы в меню появляется большее горячих и согревающих напитков, блюда становятся более насыщенными. Ассортимент мясных блюд пополнился стейками - особенность нового меню: Мачете и Стриплойн из мраморной говядины, Чикен-терияки из курицы, также появились крылышки Умами. Все мясо предварительно маринуется в авторском соусе-заправке. Бургеры стали намного интереснее и пикантнее. Также мы добавили блюдо из крупы булгур - это нотка моей родины, откуда я приехал.

Теплый салат с овощами - 240 рублей

На закуску стоит попробовать хит ближневосточной кухни - теплый салат с обжаренными цуккини, баклажанами, болгарским перецем в сочетании с крупой булгур и заправкой из трех соусов: ореховым, соевым и "Sweet chili". Салат из овощей и булгура придется по вкусу, как веганам, так и людям с классическими вкусовыми предпочтениями.

Что до коктейльного меню, отметим, безалкогольный коктейль Russian Spirit - аутентичный вкус русских традиций, выраженный в березовом соке, клюкве и меде.

Тартар из лосося - 330 рублей

Любители рыбы по достоинству оценят тартар из лосося. Блюдо подается с авокадо, икрой тобико и заправляется фирменной цитрусовой заправкой и соевым соусом.

Стейк Чикен-терияки - 390 рублей

Отдельного внимания заслуживают стейки. Чикен-терияки - куриное филе, обжаренное в соусе терияки, подается с овощами гриль.

Бифбургер, картофель фри с соусом - 400 рублей

Фирменный Бифбургер с картофельной булочкой, малосольными огурцами, помидорами, салатом Айсберг и сыром чеддер подается с двумя котлетами из мраморной говядины. Сочности бургеру добавляет соус, который шеф-повар делает из секретных ингредиентов.

Коктейльная карта предлагает десятки наименований, сделанных как по классическим рецептам, так и разработанным специально для бара. Кроме того, персонал заведения сможет посоветовать и приготовить для вас любой коктейль по вашему вкусу.

Лимонад Creame Soda - 250 рублей

В меню напитков стоит также обратить внимание на авторские лимонады. Creame Soda - ананасовый лимонад со сливочным пломбиром. В ярком напитоке с ананасовым соком идеально сбалансированы сладкий и сливочный вкусы.

Basil Raspberry - 250 рублей

Тем, кто хочет попробовать необычное сочетание, придется по вкусу лимонад с базиликом и розмарином. Пряность базилика оттеняет легкий кисло-сладкий вкус клюквы.

Roof Cocktail Bar, средний чек - 700-1000 рублей

@roofbarkzn

ул. Саид Галеева 6, 7 этаж,

тел. 251-13-11,

Режим работы: вс-чт 18:00-04:00, пт-сб 18:00-06:00