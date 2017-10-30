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Коктейли с березовым соком и салат из булгура:что пробовать в новом меню Roof Cocktail Bar

Коктейли с березовым соком и салат из булгура:что пробовать в новом меню Roof Cocktail Bar
16+
Фото: Юлия Ирзина
ProKazan.ru пообщался с шеф-поваром бара и узнал, что появилось в осеннем меню

Если новый театральный сезон принято отмечать премьерой на сцене, то новый сезон в ресторанах традиционно открывают новинки в меню. В бар с панорамным видом на реку Волгу пришел новый шеф-повар — сириец Мохаммад Билал и разработал для Roof Cocktail Bar 19 новых блюд. Меню построено по принципу сезонности и само по себе очень изобретательное — как в плане используемых продуктов, так и в плане подачи блюд. Обновили и напитки, над которыми работала команда барменов, в меню появилось 19 новых позиций.

Мохаммад Билал, шеф-повар Roof Cocktail Bar

- В основном меню в ресторанах и барах меняется два раза в год: осенью и весной. Весной идет смена на  более легкое меню с большим количеством прохладительных напитков, десертов и сезонных ягод. Осенью же наоборот. В преддверии зимы в меню появляется большее горячих и согревающих напитков, блюда становятся более насыщенными. Ассортимент мясных блюд пополнился стейками - особенность нового меню: Мачете и Стриплойн из мраморной говядины, Чикен-терияки из курицы, также появились крылышки Умами. Все мясо предварительно маринуется в авторском соусе-заправке. Бургеры стали намного интереснее и пикантнее.  Также мы добавили блюдо из крупы булгур - это нотка моей родины, откуда я приехал. 

Теплый салат с овощами - 240 рублей 

На закуску стоит попробовать хит ближневосточной кухни - теплый салат с обжаренными цуккини, баклажанами, болгарским перецем в сочетании с крупой булгур и заправкой из трех соусов: ореховым, соевым и "Sweet chili". Салат из овощей и булгура придется по вкусу, как веганам, так и людям с классическими вкусовыми предпочтениями. 

Что до коктейльного меню, отметим, безалкогольный коктейль Russian Spirit - аутентичный вкус русских традиций, выраженный в березовом соке, клюкве и меде.

Тартар из лосося - 330 рублей

Любители рыбы по достоинству оценят тартар из лосося. Блюдо подается с авокадо, икрой тобико и заправляется фирменной цитрусовой заправкой и соевым соусом. 

Стейк Чикен-терияки - 390 рублей

Отдельного внимания заслуживают стейки. Чикен-терияки - куриное филе, обжаренное в соусе терияки, подается с овощами гриль. 

Бифбургер, картофель фри с соусом - 400 рублей

Фирменный Бифбургер с картофельной булочкой, малосольными огурцами, помидорами, салатом Айсберг и сыром чеддер подается с двумя котлетами из мраморной говядины. Сочности бургеру добавляет соус, который шеф-повар делает из секретных ингредиентов. 

Коктейльная карта предлагает десятки наименований, сделанных как по классическим рецептам, так и разработанным специально для бара.  Кроме того, персонал заведения сможет посоветовать и приготовить для вас любой коктейль по вашему вкусу. 

Лимонад Creame Soda - 250 рублей

В меню напитков стоит также обратить внимание на авторские лимонады. Creame Soda - ананасовый лимонад со сливочным пломбиром. В ярком напитоке с ананасовым соком идеально сбалансированы сладкий и сливочный вкусы. 

Basil Raspberry - 250 рублей

Тем, кто хочет попробовать необычное сочетание, придется по вкусу лимонад с базиликом и розмарином. Пряность базилика оттеняет легкий кисло-сладкий вкус клюквы.

Roof Cocktail Bar, средний чек - 700-1000 рублей
@roofbarkzn
ул. Саид Галеева 6, 7 этаж,
тел. 251-13-11,
Режим работы: вс-чт 18:00-04:00, пт-сб 18:00-06:00 

Светлана Михайлова, 31.10.2017, 14:59
Тэги: Еда
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Комментарии

Димас люблю пивас31 октября 2017, 15:46
Пиво с воблой! вот это еда:-D
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0
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Горожанин31 октября 2017, 15:47
Нит. Я буду nyкaть с этого меню!
0
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Горожанин31 октября 2017, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
Пиво с воблой! вот это еда:-D
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Димас, ты не работаешь, чтоли?
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