Сторонники Навального завалили исполком Казани уведомлениями о проведении митинга

Сторонники политика Алексея Навального подали в исполком Казани 30 уведомлений о проведении митинга с участием оппозиционера, об этом сообщает "Коммерсант".

Активисты предлагают согласовать акцию на одной из десяти площадок города с 10 по 12 ноября, всего в мероприятии могут принять участие до 1,5 тыс. человек.

В исполкоме пока не ответили на обращения активистов.

В последние несколько недель акции Навального проходят по всей России, он рассказывает о своих планах выдвинуться кандидатом на президентские выборы в 2018 году.