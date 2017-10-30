Сатанизм и духовное пойло: Митрополит Татарстана прокомментировал Хэллоуин

По его словам, праздник стал популярным из-за моды на Запад

Митрополит Татарстана Феофан сравнил праздник Хэллоуин с сатанизмом, назвав его также духовным пойлом, об этом говорится на официальном сайте митрополии.

– Это не безобидный праздник. Вовлеченность в это, я бы сказал, духовное "пойло", становится небезопасным для здоровья — особенно молодого поколения, особенно детей. Мы к чему их ведем, вызывая ведьм различных? Опять, когда конфеточки раздают — кому? Мы идем к этому богу языческому, а в конечном итоге — к сатанизму. Это неприемлемо ни в христианской, ни в мусульманской традициях. У нас совершенно иной взгляд на Бога и иной взгляд на жизнь и смерть, – заявил митрополит.

Он вспомнил, что праздник стал популярным из-за моды на Запад.

- На Западе модны нетрадиционные "браки" — у нас это тоже должно стать модным? Наркомания на Западе тоже очень модной была, а потом эта "мода" пришла к нам, - отметил Феофан.

Напомним, в прошлом году глава Крыма Сергей Аксенов выступил против празднования Хэллоуина в образовательных заведениях республики. Он написал на своей странице в Facebook, что праздник "средство культурной и духовной агрессии", направленное на разрушение традиционных ценностей россиян. "По сути, это "бытовой сатанизм" под видом костюмированных представлений и шествий", — писал Аксенов.

Хеллоуин, восходящий к традициям древних кельтов, отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых.