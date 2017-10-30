Ректор КФУ о студентах, спевших на татарском в центре Казани: На них давления нет

По его словам, выражение поддержки — это личное дело каждого

Ректор КФУ Ильшат Гафуров прокомментировал сообщения о том, что на студентов, спевших в центре Казани "Туган тел" утром 26 октября, оказывается давление, в частности, запрещают общение в соцсетях.

- Нет никакого давления. Выражение поддержки — это личное дело каждого. Есть закон — для митинга нужно разрешение. С нашей стороны, никаких запретов нет. У студентов есть возможность выйти по своему желанию, внутри университета, в аудиториях. Расценивать ли произошедшее как митинг или же это флешмоб? Мы не даём оценки. Оценивают правоохранительные органы, — цитирует радио "Азатлык" слова Гафурова.

По его словам, руководство вуза спрашивают, почему студенты вышли на митинг.

- Это не был митинг. Они же не вышли с лозунгами. Они просто спели песню о родном языке, и на этом всё закончилось. Нет на них никакого давления. Мы объясняем, что можно делать, а для чего нужно спрашивать разрешения. Всё должно быть организовано согласно закону, - отметил ректор.

Ранее были опровергнуты сообщения, что на студентов КФУ, участвующих во флешмобе, завели дело о несанкционированном митинге.

Напомним, флешмоб прошел утром 26 октября, в нем приняли участие около 70 человек, среди которых молодежь Татарстана, звезды татарской эстрады. Также к флешмобу присоединился и генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. Участники акции каждому входящему в здание депутату давали татарскую азбуку "Алифба" со словами: "Защитите татарский язык".