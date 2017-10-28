Яндекс: секс-видео из ночного клуба Нижнего Новгорода попало в топ запросов казанцев

Видеозапись секса из ночного клуба в Нижнем Новгороде попала в топ запросов Яндекса за неделю с 23 по 29 октября, об этом ProKazan.ru сообщил реиональный представитель компании.

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Отметим, накануне 18-летняя Ксения Смирнова, которая и была героиней видео, стала героиней программы "Звезды сошлись" на НТВ, где рассказала подробности той ночи. На вопрос ведущей Леры Кудрявцевой о том, рада ли она такой быстрой и громкой славе, девушка ответила утвердительно.

- Ну а почему бы и нет? Да, я рада. Чего стыдиться? Мы все не без греха, все этим занимаются. Я же не знала, что это видео попадет в интернет! – сообщила девушка.

Скандальное видео на 1.13.45