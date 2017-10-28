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Казань накануне революции: хлеб по карточкам, «дембель» под запретом и дома-решето

Казань накануне революции: хлеб по карточкам, "дембель" под запретом и дома-решето
16+
Портал ProKazan.ru изучил подшивки старых газет и узнал, о чем писали казанские журналисты в октябре 1917 года

До революции в Казани выходило несколько городских газет. Самыми популярными были "Казанский телеграф" и "Камско-Волжская речь". Первая прекратила выходить до октябрьских событий, вторая - еще год выходила при новой власти.

Портал ProKazan.ru изучил старые подшивки и узнал, о чем писали казанские газеты 100 лет назад.

Солдатский самосуд над женщиной

20 октября 1917 года один солдат рассказал, как несколько времени тому назад, когда какая-то часть проходила по Грузинской улице, одна дама осмелилась бросить им в лицо — "дармоеды". Солдаты окружили ее, один ударил по лицу, другие последовали его примеру. Но нашелся солдат, который спас даму от самосуда.

Казанцы, пострадавшие от взрыва на пороховом, все еще без крова

14-15 августа 2017 года Казань пережила одну из самых страшных катастроф - взрывы на пороховом завода уничтожили сотни домов в городе: "маленькие лачуги расшатаны волнами взрывов или пробиты снарядами, имущество частью сгорело, частью растеряно, частью расхищено".

Как пишут газеты того времени, богачи в один мин стали бедняками, а у бедняков  из имущества осталось лишь то, что было на них в момент взрыва.

Власти выделили пострадавшим 150 тысяч рублей, но этих денег хватило лишь на "смягчение самой острой нужды". К 15 октября 2017 года эти средства закончились, а к трем тысячам заявлений о пособиях продолжали добавляться новые.

В первой гимназии за полторы недели до революции ютились десятки людей, оставшихся без крова, тысячи людей независимо от возраста жили в тягчайших условиях в домах, превратившихся в решето.

Фото из фондов

Фото из фондов

"Дембель" под запретом

В Казани состоялось собрание рабочих и солдатских депутатов с ротными, батарейными, бригадными, полковыми комитетами, на котором было принято решение уволить на полевые работы всех солдат призыва 1899 года. "Дембель" должен был наступить 19 октября (по старому стилю) с трех часов дня.

Но начальник гарнизона полковник Григорьев прислал начальнику окружного эвакуационного пункта телефонограмму, в которой запретил увольнять солдат, так как это повлечет за собой подобные меры в других округах и ослабит фронт. Дело в том, что солдаты призыва 1900, 1901 годов тоже захотели "дембельнуться".

Эвакуированные воины недоумевали: зачем же они страдали?

- Постановление совета не законно, - сказал один из них. - Из Казани нельзя диктовать план действий Правительству и управлять Россией.

Перед революцией Казань была на грани голода

В 1917-м в Казани было отчаянное положение с поставками хлеба. Сначала в городе ввели карточки на белый хлеб, а потом и на ржаной. Губернская продовольственная управа устраивала постоянные собрания, на которых решали один вопрос: где взять деньги на борьбу с надвигающимся голодом.

Последнее состоялось 20 октября (по старому стилю) 1917 года. Управа вынуждена была уменьшить хлебный паек до 1/2 фунта (чуть больше 200 г) на человека в день для всех граждан и до 1 фунта (около 450 г) для рабочего населения.

Однодневный юбилейный журнал - 4 года советской власти. Его стоимость 5000 рублей. Из фондов Национальной библиотеки РТ.

Однодневный юбилейный журнал - 4 года советской власти. Его стоимость 5000 рублей. Из фондов Национальной библиотеки РТ.

Юнкеры отказались разоружаться

23 октября (по старому стилю) 1917 года в Казани состоялось общее собрание юнкеров, которые обсудили постановление гарнизонное собрание о разоружении всех частей войск и передаче оружия совету р. и с. депутатов. 

- Казанское военное училище за все время революции не только не проявляло контр-революционности, но стояло и стоит на платформе укрепления завоеваний революции, своевременного созыва Учредительного Собрания и поддержке Временного Правительства, ведущего родину к Учредительному Собранию, - писали юнкера в принятой резолюции. - Вопрос о разоружении юнкеров есть дело общегосударственной власти, а самый факт разоружения, как следствие преступного поведения воинской части, в настоящее время не может быть применен к юнкерам.

В итоге юнкера решили: оружие не выдавать и всяким попыткам к разоружению оказывать решительное противодействие.

Рамиль Бикмуллин, 30.10.2017, 18:55
Тэги: Историческая Казань
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Комментарии

Горожанин30 октября 2017, 18:04
дяди Васе покойному расскажите
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Горожанин30 октября 2017, 18:14
несколько времени тому назад ... штааа?! уволить счас же!
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Горожанин30 октября 2017, 18:16
Про пороховой год исправьте - сто лет назад же было!
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Дмитриц30 октября 2017, 18:22
Ну и сейчас , надо было провести параллели !! Обстановка то в стране предреволюционная !!
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Горожанин30 октября 2017, 18:43
ура революция! долой буржуев! (олигархов)
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Горожанин30 октября 2017, 18:45
взрывы на пороховом в 2017))) Читайте, что написали!
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