СМИ: в РТ мать, с телом которой двое детей просидели в квартире пару дней, убита сожителем

В Бугульме 26-летняя мать, с трупом которой двое детей просидели в квартире несколько дней, убита сожителем, сообщает kznlive.ru.

Как пишет издание, 25-летний Артур Хамитов дал признательные показания и рассказал, что он убил свою 26-летнюю возлюбленную на почве ревности.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, - говорится в сообщении.

В Следственном комитете порталу ProKazan.ru сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

- Точная причина смерти погибшей станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в ведомстве.

Напомним, погибшую женщину обнаружили 25 октября соцработники, к которым обратились соседи. Дети будут переданы в приют.