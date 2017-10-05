В Казани у ребенка забрали место в детсаду, пока тот проходил медосмотр

Место в детсаду отдали другому ребенку, не дождавшись справки от педиатра

Мама 4-летнего сына Лиана Тимерханова рассказала, как после двух лет стояния в электронной очереди на место в детский сад, их с сыном все равно не взяли в учреждение. После получения долгожданного направления в детский сад, пока ребенок проходил медосмотр, место отдали другому ребенку.

- Мы стояли в электронной очереди, дали 120 сад, - рассказывает Лиана Тимерханова. - Я позвонила, сказали, проходите осмотры. Пришла с медицинской картой, все осмотры прошла, а мне говорят, что на нас уже нет мест. Я ругалась, а кто забрал мое место? Мне на почту не приходило никаких уведомлений, я вообще не знала, что кто-то еще претендует на наше место!

В детском саду прокомментировали, что порядок оформления детей таков, что после получения направления у родителей есть 30 дней написать заявление в детский сад. Девушка заявления не писала, поэтому место было отдано другому ребенку.

- Нам должны были в департаменте образования выслать уведомление о зачислении! - возмущается Лиана Тимерханова. - Нам его не выслали, поэтому мы не знали, какого числа нам дали направление. Это незаконно отбить место, когда запись к педиатру и ко всем специалистам за 2 недели, а анализы 3 недели, после которых снова нужно к педиатру. Никак за месяц не уложиться! И теперь мы остались без места в 4 года, а по закону в 3 года обязаны предоставить садик.

В Департаменте образования пообещали детально разобраться в случае.

- Мама может написать жалобу нам в приемную или в группы в соцсетях. Обращение мы зарегистрируем. Наша группа выедет на место и будет разбираться в ситуации.