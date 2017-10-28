Видео: как в Казани 13 бездомных кошек обрели дом в канун Хэллоуина

ProKazan.ru посетил выставку бездомных животных «Дорога домой»

29 октября в Национальном музее РТ прошла благотворительная акция-выставка кошек «Дорога домой». На выставке были представлены 37 котов, кошек и котят — все они были когда-то подобраны с улицы. Сейчас животные живут в приюте общественной организации «Зоозабота», которая является организатором выставки, или на домашних передержках у кураторов.

Главная цель выставки — это пристройство животных. «Зоозабота» проводит подобную акцию уже девятый раз, за это время удалось найти дом 42 кошкам. Последняя выставка была приурочена к приближающемуся Хэллоуину, и в этот день счастливым оказалось число 13. Именно столько кошек нашли обрели новых хозяев.

Как отмечают организаторы, выставка является отличной альтернативой птичьему рынку, где можно купить «кота в мешке». Все животные, участвующие в акции, стерилизованы, привиты и осмотрены ветеринаром. Отдаются они бесплатно, но по договору. Кураторы и зоозащитники следят за тем, чтобы животное попало в хорошие руки.

Гости выставки могли познакомиться с каждым хвостатым участником, поговорить с куратором и узнать у него все подробности о животном. Если потенциального хозяина и куратора все устраивало, то кошку забирали прямо из музея.



Неля Курванцева пришла на выставку с мужем и дочкой, а ушли они уже вчетвером. Семья нашла здесь нового питомца — кошку Аришу.



— У нашей мамы долго жил кот, и недавно он умер от болезни. Мы пришли сюда, чтобы найти маме нового четвероногого друга. Как только зашли сюда, влюбились в кошку Аришу, которую сейчас забираем. Уверены, что маме она тоже очень понравится, — рассказывает Неля.