В Кукморе на центральной площади деревья посадили прямо в асфальт

В Кукморе на Комсомольской площади деревья посадили в асфальт. Соответствующую заявку в системе «Народный контроль» оставил местный житель.

- На центральной площади закопали бюджетные средства, - написал он.

Так, по его словам, на асфальт положили грунт и высадили четыре дерева.

- Вопрос — выживут ли эти деревья зимой, и даже если выживут, куда корни потом будут расти, - возмутился он.

Однако в Исполкоме Кукморского района ответили, что работы были выполнены в соответствии с требованиями.

- Данные работы были выполнены по республиканской программе, с учетом локаций, - говорится в ответе Исполкома.