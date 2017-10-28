В Казань собирается приехать президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев собирается прибыть в Казань 10 ноября, об этом сообщает агентство "Спутник".

- Между Казахстаном и Татарстаном очень тесные взаимоотношения. И, кстати говоря, 10 ноября наш президент будет посещать Казань для проведения там встреч, обсуждений по дальнейшему сотрудничеству, — сообщил депутат мажилиса парламента РК Маулен Ашимбаев.

Перед этим президент Казахстана примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Челябинске.

Напомним, минувшим летом президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в Казахстане, где принял участие в открытии улицы Сююмбике и встретился с президентом Казахстана.