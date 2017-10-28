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Еще одна известная телеведущая заявила о намерении стать президентом России

Еще одна известная телеведущая заявила о намерении стать президентом России
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Фото: скриншот

Известная телеведущая, журналистка Екатерина Гордон объявила о намерении принять участие в выборах президента России в 2018 году. Соответствующее видеообращение она опубликовала сегодня в своем Instagram.

- Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента. Я мать двоих детей, журналист с десятилетним стажем. Я учредила собственную юридическую компанию и уже пятый год занимаюсь защитой прав женщин и детей в нашей стране, - сказала она.

Так, основной идеей своей программы она обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере.

Напомним, ранее стало известно, что бывшая ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Собчак собирается участвовать в качестве кандидата в выборах президента России. О том, что Ксения Собчак может принять участие в президентских выборах, первой написала газета "Ведомости" 1 сентября. Источники издания говорили, что в Кремле рассматривают возможность выбора кандидата-женщины на роль "спарринг-партнера главного кандидата" (то есть Владимира Путина). 

Люция Кашапова, 30.10.2017, 12:46
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин30 октября 2017, 12:52
Лавров сказал, оно так и есть.во всех ''иростасях ''. С Рублёвки мадамы потянулись к власти ''Тью -ю-ю, Энжи, я решила стать президентом, зацени, уи-и-и-и ''
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Горожанин30 октября 2017, 12:53
Я жежмать пошли в атаку. :-D:-D
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Горожанин30 октября 2017, 12:58
Кому этот Го*дон интересен?
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Горожанин30 октября 2017, 13:00
Давай вперёд у тебя целых 5 лет опыта за спиной в сфере защиты детей и матерей одиночек - куда уж больше то в жизни развиваться, два года назад ещё нужно было идти в президенты!эх Россия матушка заживем скоро.быть президентом много ума не нужно хватит и 5 лет защиты одиночек! Люди сходят с ума... стремится уже не куда...народ деградирует!!! Куда катимся...
P.S. Подарите ей iPhone X и пусть успокоится, и будет счастлива...
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Горожанин30 октября 2017, 13:03
"Мать Байрона, Екатерина Гордон, была женщина необузданного характера".
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Владимир30 октября 2017, 13:05
Бабы совсем поехали в последнее время, и это еще не конечная видимо.
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Фрекен Бок30 октября 2017, 13:41
Ну что ж... возможно, в скором времени кандидатом в президенты объявит себя Кабаева. Тогда получается всё логично - чем не спарринг-партнёр, одобренный Кремлём?!)))
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Фрекен Бок30 октября 2017, 13:46
Хотя нет, ей будет 35 только в мае
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Горожанин30 октября 2017, 13:51
Это главное достижение Путьки. Зачищая политическое поле в России он не оставил ничего разумного на нем. Остались три старых политических фрика - жирик, зю и мирон, а ростки нового Путька тщательно выкорчевал. Вот и получаем женский карнавал. Это опасный для государства вакуум власти. Куда не кинь - везде маразм кремля, дожили !!!
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Горожанин30 октября 2017, 13:53
А мне наплевать , хоть Гордон, хоть [***]
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Горожанин30 октября 2017, 13:53
До 10 января можно еще много телеведущих и журналисток узнать. Так даже телевизор можно начать смотреть и читать инстаграм с жж.
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Горожанин30 октября 2017, 13:54
Нормальные кандидаты,деньги есть ума ненадо.
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Горожанин30 октября 2017, 13:54
У Путина спрашивают : — В. В ! А правда что Дмитрий Анатольевич готовится к операции по смене пола? — С чего вы взяли ? — Вы же сами сказали — следующим президентом может стать женщина.
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Фрекен Бок30 октября 2017, 14:01
По всему видать, что страну, общественное мнение готовят к тому, что в скором времени президентом может стать женщина. Не в 2018 году, чуть позже. Возможно, плавно передадут полномочия. Но за спиной этой женщины так и останется тот самый всем нам известный влиятельный мужчина.
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Вжик30 октября 2017, 14:04
Как говорил Ленин, любая кухарка сможет управлять государством, вот они и поперли.
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Горожанин30 октября 2017, 14:07
Местные журналистки собираются выдвигаться? Рейтинги поползут. Тормозите, как всегда.
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