Еще одна известная телеведущая заявила о намерении стать президентом России

Известная телеведущая, журналистка Екатерина Гордон объявила о намерении принять участие в выборах президента России в 2018 году. Соответствующее видеообращение она опубликовала сегодня в своем Instagram.

- Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента. Я мать двоих детей, журналист с десятилетним стажем. Я учредила собственную юридическую компанию и уже пятый год занимаюсь защитой прав женщин и детей в нашей стране, - сказала она.

Так, основной идеей своей программы она обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере.

Напомним, ранее стало известно, что бывшая ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Собчак собирается участвовать в качестве кандидата в выборах президента России. О том, что Ксения Собчак может принять участие в президентских выборах, первой написала газета "Ведомости" 1 сентября. Источники издания говорили, что в Кремле рассматривают возможность выбора кандидата-женщины на роль "спарринг-партнера главного кандидата" (то есть Владимира Путина).