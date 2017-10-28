В Татарстане заключенных СИЗО отправляют в Марий Эл, решая проблемы с перенаселением

Заключенных из татарстанских СИЗО отправлют в изоляторы Марий Эл, чтобы решить проблему перелимита, об этом сегодня рассказал начальник отдела СИЗО и тюрем УФСИН России по РТ Ильдар Валеев.

На сегодня в Татарстане в СИЗО содержатся 2245 подозреваемых, что превышает лимит наполняемости на 203 человека.

- Осужденных по согласованию с Верховным судом - порядка 30-50 - мы направляем в СИЗО в Марий Эл, - рассказал Ильдар Валеев.

Другой способ "борьбы" с избытком заключенных - на основании мониторинга принимаются решения о перезакреплении районов за следственными изоляторам, которых в Татарстане всего 5 (два в Казани, по одному в Бугульме, Мензелинске и Чистополе).

- На данный момент выход из этой ситуации может быть найден только при строительстве нового СИЗО, – отметил представитель УФСИН.

Строительство нового изолятора в Татарстане планируется в рамках целевой программы на 2017 – 2025 гг., он будет рассчитан на 930 мест. По той же программе ожидается строительство нового административного здания в СИЗО-2 и реконструкция существующего режимного учреждения, однако оа еще не утверждена.