Фишман вместо цветов на день рождения попросила помочь бездомным собакам

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман на свой день рождения, который она отмечает сегодня, попросила вместо цветов помочь бездомным собакам Казани, об этом она написала в своем Instagram.

- Этот день рождения я проведу с родителями, не в Казани. Поэтому огромная просьба: не спешите отправлять цветы; к моему приезду они скорее всего уже завянут. Вместо этого я прошу вас поддержать благотворительный фонд помощи бездомным животным "Помоги дворняге" @doghelpkazan. Учредители и волонтеры фонда уже много лет помогают бездомным животным – берут на передержку, лечат, стерилизуют и помогают найти им дом. На встречах казанцы часто говорят, что не хотели бы видеть в наших парках бездомных собак - давайте поможем ребятам, которые каждый год находят дом сотням собак, а теперь ещё и надумали построить Центр помощи бездомным животным, попавшим в беду, - написала Фишман.

Перечислять пожертвования Фишман предложила с пометкой "С днем рождения, Наташа!".

Публикация от Natalia Fishman (@nataliafishman) Окт 30 2017 в 12:43 PDT

Напомним, ранее ProKazan.ru публиковал блог, в котором рассказывалось о приюте “Ветдом”, который располагается в поселке Мирном. Официально они отлавливают животных, стерилизуют, содержат их в приюте до выздоровления и отпускают на волю.