В Казани осудили водителя Audi A6, который на проспекте Ямашева сбила сотрудника ГИБДД

Наезд произошел в сентябре, подозреваемого задержали после погони

30-летний житель Казани Руслан Зиятдинов получил два года колонии-поселения за наезд на сотрудника ГИБДД, сообщает прокуратура РТ.

- Ново-Савиновский суд Казани признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), - говорится в сообщении.

Напомним, происшествие произошло 9 сентября этого года. Около 8.30 утра нетрезвый водитель сбил сотрудника ГИБДД. Полицейские преследовали автомобиль «Ауди А6». Нарушителя удалось задержать на перекрестке с улицей Мусина. Когда автомобиль остановился, выбежал сотрудник ГИБДД и направил оружие на водителя, но водитель ударил по газам и сбил полицейского. После наезда на сотрудника ГИБДД водитель «Ауди» остановился и его задержали.

Свою вину подсудимый полностью признал, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.