4 ноября в Казани из-за крестного хода перекроют центральные улицы города. Об этом сообщили сегодня в ходе делового понедельника.

Как рассказал начальник отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров, торжественная литургия в Благовещенском соборе Казанского кремля начнется в 9 утра.

- После этого верующие во главе с митрополитом Феофаном совершат крестный ход с чудотворным образом от собора, вокруг Кремля и по улицам Батурина – К.Маркса – Миславского до Крестовоздвиженского храма, - сказал Шакиров.

Так, с 10.30 до 11.30 будет закрыта проезжая часть маршрута следования крестного хода. Кроме того, во время крестного хода общественный порядок будут обеспечивать более 300 сотрудников полиции.