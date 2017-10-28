В правительстве хотят отстранить управляющие компании от сбора платы за услуги ЖКХ

Министерство строительства и ЖКХ работает над проектом, согласно которому изменится порядок оплаты услуг ресурсоснабжающим организациям. Об этом сообщают «Известия».

Сообщается, что такое решение принято из-за роста долгов россиян за услуги ЖКХ.

- Дебиторская задолженность ЖКХ за второй квартал 2017 года по сравнению с первым сократилась на 7,45%. При этом объем задолженности, накопленной управляющими компаниями, составляет порядка 250 млрд рублей, - говорится в сообщении.

Так, по данным Росстата, долги достигли уже 1,2 трлн рублей.