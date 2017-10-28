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В правительстве хотят отстранить управляющие компании от сбора платы за услуги ЖКХ
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В правительстве хотят отстранить управляющие компании от сбора платы за услуги ЖКХ

В правительстве хотят отстранить управляющие компании от сбора платы за услуги ЖКХ
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

Министерство строительства и ЖКХ работает над проектом, согласно которому изменится порядок оплаты услуг ресурсоснабжающим организациям. Об этом сообщают «Известия».

Сообщается, что такое решение принято из-за роста долгов россиян за услуги ЖКХ.

- Дебиторская задолженность ЖКХ за второй квартал 2017 года по сравнению с первым сократилась на 7,45%. При этом объем задолженности, накопленной управляющими компаниями, составляет порядка 250 млрд рублей, - говорится в сообщении.

Так, по данным Росстата, долги достигли уже 1,2 трлн рублей. 

Люция Кашапова, 30.10.2017, 09:55
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин30 октября 2017, 10:20
Единственная здравая мысль . Неужели мозги включили?
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Горожанин30 октября 2017, 10:22
Мне говорили, что управляющие компании накручивают проценты на тарифы, так что если правда, то стоит попробовать.
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герцог30 октября 2017, 10:24
Это следствие того же национального вопроса.Нам нужно бороться против националистов путём отказа от всего национального.Националы легче олигархируются и легче им удаёться повышать цены и сохдавать прибавочную стоимость-ради собственной наживы.Мы будем жить богаче -если мы откажемся от всего национального-нужно не ходить на митинги,не надевать национальную одежду,не слушать националов-управлять обществом должен круг братвы без лидера-путём мнений-единовластие рождает возможность для хищения-что сейчас и происходит-долой национализм,да здравствует мировая национальность типа-советский человек
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3
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Роман Рогов30 октября 2017, 10:32
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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ирек искандеров30 октября 2017, 10:58
в нашем сабинском районе оплата услуг поставщиков происходит со дня организации управляющих компании лет 10 уже,неужели нельзя было раньше перенять этот опыт оплаты услуг,или просто дали волю воришкам разбогатеть?
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герцог30 октября 2017, 10:59
В ответ на комментарий пользователя
Это следствие того же национального вопроса.Нам нужно бороться против националистов путём отказа от всего национального.Националы легче олигархируются и легче им удаёться повышать цены и сохдавать прибавочную стоимость-ради собственной наживы.Мы будем жить богаче -если мы откажемся от всего национального-нужно не ходить на митинги,не надевать национальную одежду,не слушать националов-управлять обществом должен круг братвы без лидера-путём мнений-единовластие рождает возможность для хищения-что сейчас и происходит-долой национализм,да здравствует мировая национальность типа-советский человек
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Рыночная экономтка была введена для эффективности,если бы оставили командно-административную и не меняли деньги путём обесценения советских денег,то я честный трудяга уже давно купил бы квартиру.Для меня лично введённая экономика оказалась антиэффективной.Я долго анализировал коллапс с советскими сберкнижками и пришёл к выводу что проиграли все-даже предприниматели-наглядно эту картину можно видеть так."Предствьте что однажды утром все советские граждане вышли с кошельками со всей наличностью,в эти кошельки положим деньги которые храняться дома в бумаге"обоях" так скажем по народному выражению и деньгах которые лежат на сбетегательных книжках.У кого -то там сто рублей,у большинства 5000 рублей,чуть реже 10000 рублей, и ещё чуть реже 50000 рублей.Представьте что у(ром эти люди вышли на улицу и к вечеру они все кошельки механически потетяли,в овраге,либо на шоссее,было бы не страшно если бы потеряли деньги сто человек-а потеряли деньги более 200 миллионов человек и их наследников.Никто не обогатился-я вас заверяю-просто произошла ошибка при управлении страной Ельцина ко(рая отчасти была следствием произвольных мелких кооперативов Горбачева-которые Горбачёв ввёл вследствии легкомыслия его и именно в экономических вопросах и лучше сказать не легкомыслию,а неготовности к решению этих вопросов-очереди в Москве-он сразу"Внедрить капитализм как панацею от все бед". Да продержались бы не Сьалинград ведь.Произошёл случайный и редкий процесс потери денег жителями гиганской страны вследствии ленивости и неготовности в проведении реформ.Сами верхи во многом были тоже раззорены-выиграли ничтожная часть.Но к(о немного выиграл -чтобы немного выиграть больше.Выиграли не сразу и чуть потом кто имел недвижимость,кто хранил не денежные знаки ,а золото,кото успел купить квартиры и доллары и земельные участки,стали очень резко выигрывать массовики-шофера автобусов-одним словом где текли деньги-.Кому это было выгодно тогда-да никому-просто была поставлена математическая задача типа рефрмы ради реформ и она для большинства населения сьранч снизу окончилась плачевно-а мы сейчас это следствие той глупости правиьельства которое просто выражаясь откровенно дурачилось после смерти Андропова.Горбачёв стал показывать свой ум-остальные тоже-но это никому не нужно было-обошлись бы
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