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Власти Казани назвали главных нарушителей правил благоустройства
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Власти Казани назвали главных нарушителей правил благоустройства

Власти Казани назвали главных нарушителей правил благоустройства
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Фото: из архива ProKazan.ru

За 10 месяцев текущего года административно-техническая инспекция Казани выявила 7,1 тыс нарушения. Об этом сообщили сегодня в ходе делового понедельника в мэрии города.

Было составлено 138 материалов об административном правонарушении за ненадлежащие содержание придомовых территорий.

- Неоднократно нарушения выявлялись на территориях ЗАО «Тандер» и УК Приволжского района, - сообщили в мэрии.

Так, неоднократно были зафиксированы нарушения на объектах Казанского филиала ЗАО «Тандер» (7 материалов), филиала ФГУП «Почта России» (4 материала), ООО «АгроТорг», ПАО «Сбербанк», ООО «Современные технологии», ООО «Управляющая компания «Заречье» и сети магазинов ООО «Русалко» (по 3 материала). Кроме того, выявлено порядка 1,5 тыс случаев нарушения размещения наружной рекламы.

- Большая часть нарушений касается самовольной установки средств наружной информации.  Составлено 690 материалов об административном правонарушении. В результате проведенной работы 441 конструкция демонтирована, - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего нарушения зафиксированы на объектах: ООО «УСК Унистрой-Дом» (ул.Мамадышский тракт, стр.6 ЖК «Весна»);физического лица  Кандакова М.Ю. (перекресток пр.Ибрагимова и пр. Хусаина Ямашева  – ведутся работы по благоустройству); АО «НПО Завод радиоэлектроники им.В.В.Шимко» (ул.Журналистов, у д.50 - административное делопроизводство в отношении юридического лица на стадии привлечения к ответственности). 

Люция Кашапова, 30.10.2017, 09:28
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин30 октября 2017, 10:16
про магнит помню писали, хорошо что за него все таки взялись
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Горожанин30 октября 2017, 10:31
Самое массовое нарушение правил благоустройства - это превращение дворов в автостоянки! Везде машины, все газоны в грязь превратили, везде цепочки, шлагбаумы, ворота - ни заехать, ни развернуться. Всё детские площадки окружены машинами, деревья рубят. Кошмар полнейший!
Только автовладельцы тут не виноваты. Где же им ещё машины ставить? Виноваты застройщики, которые от жадности квартир или офисов стараются построить как можно больше, а на строительстве стояночных мест экономят. И власти, которые вместо того, чтобы перестраивать дворы ( делать подземные стоянки или многоэтажные) только и умеют, что ставить знаки платных стоянок и сдирать с граждан деньги по диким расценкам!
Иногда так хочется, чтобы произошла революция!..
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Роман Рогов30 октября 2017, 10:32
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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