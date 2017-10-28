Власти Казани назвали главных нарушителей правил благоустройства

За 10 месяцев текущего года административно-техническая инспекция Казани выявила 7,1 тыс нарушения. Об этом сообщили сегодня в ходе делового понедельника в мэрии города.

Было составлено 138 материалов об административном правонарушении за ненадлежащие содержание придомовых территорий.

- Неоднократно нарушения выявлялись на территориях ЗАО «Тандер» и УК Приволжского района, - сообщили в мэрии.

Так, неоднократно были зафиксированы нарушения на объектах Казанского филиала ЗАО «Тандер» (7 материалов), филиала ФГУП «Почта России» (4 материала), ООО «АгроТорг», ПАО «Сбербанк», ООО «Современные технологии», ООО «Управляющая компания «Заречье» и сети магазинов ООО «Русалко» (по 3 материала). Кроме того, выявлено порядка 1,5 тыс случаев нарушения размещения наружной рекламы.

- Большая часть нарушений касается самовольной установки средств наружной информации. Составлено 690 материалов об административном правонарушении. В результате проведенной работы 441 конструкция демонтирована, - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего нарушения зафиксированы на объектах: ООО «УСК Унистрой-Дом» (ул.Мамадышский тракт, стр.6 ЖК «Весна»);физического лица Кандакова М.Ю. (перекресток пр.Ибрагимова и пр. Хусаина Ямашева – ведутся работы по благоустройству); АО «НПО Завод радиоэлектроники им.В.В.Шимко» (ул.Журналистов, у д.50 - административное делопроизводство в отношении юридического лица на стадии привлечения к ответственности).