СМИ: Минздрав не разрешил продавать алкоголь через Интернет

Министерство здравоохранения не согласовало законопроект Минфину, который предполагает разрешить продажи алкоголя в Интернете с 1 января 2018 года, пишут «Известия».

Так, в ведомстве отметили, что при покупках онлайн у продавца не будет возможности потребовать документ удостоверяющий личность покупателя.

- Минфин не предусмотрел никаких механизмов, чтобы запретить доступ несовершеннолетних к такой продукции в интернете, - говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению экспертов, разработанный законопроект противоречит госполитике по уменьшению потребления спиртного.

Таким образом, Минфину придется внести правки в законопроект, а это значит, что продажи алкоголя в Интернете вряд ли начнутся с января будущего года.