Под Казанью столкнулись четыре легковушки: пострадали двое

В Зеленодольском районе на трассе столкнулись четыре легковушки Daewoo Gentra, Hyundai Solaris, Toyota Corolla и Hyundai Sonata с московскими номерами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В результате аварии пострадали два человека: 28-летняя пассажирка Daewoo и водитель Hyundai Solaris.

На месте работали пожарные ПСЧ №53, медики и полицейские. Чтобы избежать возгорания авто, спасатели отключили аккумуляторы разбитых машин.