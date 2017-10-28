При пожаре в частном доме в Казани пострадали двое взрослых и ребенок

В Казани при пожаре пострадали двое взрослых и 2-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел в частном доме на улице Давликеевской. Спасателей к месту возгорания проводил сосед. В полыхающем доме никого не было, его жильцы успели выбраться, помощь им оказывали врачи скорой.

В результате пожара ожоги получили 28-летний мужчина, 23-летняя девушка и 2-летний ребенок. Они госпитализированы. Жилой дом на площади 25 квадратных метров полностью сгорел. Предварительно, к пожару привело нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.