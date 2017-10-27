Минэкологии РТ купит 10 квадрокоптеров за 2 млн рублей

Министерство экологии и природных ресурсов РТ купит 10 квадрокоптеров, которые будут использоваться для фото- и видеофиксации нарушений природоохранного законодательства. Тендер появился на сайте госзакупок.

Экологи собираются купить 9 квадрокоптеров DJI Phantom 4Pro (или эквивалент, по 142 тыс рублей за штуку) и один квадрокоптер DJI inspire 1 v2 (или эквивалент, в комплекте с тепловизором) стоимостью 646 тыс рублей. Максимальная сумма контракта составляет 1,92 млн рублей.

Ранее стало известно, что Министерство экологии РТ планирует купить оборудование для фото-видеофиксации нарушений природного законодательства. Сумма контракта — 756,6 тыс рублей, источник финансирования — бюджет республики. Так, согласно документации, речь идет о фотоловушках, подводной видеокамере и видеорегистраторах.