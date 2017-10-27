В Челнах бизнесмен на украденные 250 млн рублей основал свыше 20 компаний

В Казани в Верховном суде РТ осудили бизнесмена из Набережных Челнов Руслана Скворцова, который похитил свыше 251,7 млн рублей, основав при этом свыше 20 компаний. Об этом сообщает "Коммерсант".

Скворцов с марта 2010 года по октябрь 2014 года похищал деньги у физических и юридических лиц под предлогом вложения в якобы имеющиеся у него выгодные проекты с "Татнефть". Он обещал, что будет инвестировать средства в "поставку и реализацию спецтехники, оборудования, запасных частей и инструментов" нефтяной компании, убеждая инвесторов в солидных дивидендах — до 30% годовых в зависимости от суммы вложений.

Деньги мошеннику давали руководители крупных татарстанских компаний из Набережных Челнов, Альметьевска и Казани.

В итоге бизнесмена задержали, на него возбудили дело по статье мошенничество, в том числе в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере.

Суд назначил Скворцову восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, потерпевшие заявили иски о возмещении им ущерба, которые будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

Скворцов является учредителем и соучредителем более 20 зарегистрированных в Набережных Челнах компаний: ООО "Экстра трейд" (оптовая торговля химическими продуктами), ООО "ВТР Химиндустрия" (торговля оптовая неспециализированная), ООО "Торговый дом КБК" (строительные и отделочные работы), сейчас многие из них уже не работают.