В Казани сменится генконсул Турции

Генеральный консул Турции в Казани Турхан Дильмач покидает свой пост, об этом дипломат сообщил вчера на посвященном 94-й годовщине со дня провозглашения Турецкой Республики торжественном приеме в ГТРК "Корстон", сообщает "Татар-информ".

Смена генерального консула Турции в Казани произойдет в декабре этого года. Генконсульство возглавит дипломат, работающий сейчас по линии МИД Турции в Болгарии. Сам же Дильмач продолжит дипломатическую работу в Анкаре.

Генконсульство Турции открылось в Казани в 1996 году, Дильмач возглавил его в 2014 году, став 10 по счёту консулом в Казани.