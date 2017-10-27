В Казани эвакуировали Верховный суд РТ

Накануне в Казани в Верховном Суде РТ прошла эвакуация, об этом сообщили в самом суде. Данная эвакуация была учебно-тренировочной.

В 14.00 сотрудники суда и посетители покинули здание и вышли на улицу.

- Целью учений стала организация взаимодействия между службами по достижению слаженности в работе, выработке практических навыков в планировании и реализации мероприятий при возникновении пожара, - отметили в суде.

3 октября волна массовых эвакуаций прошла в Казани. В городе были эвакуированы десятки объектов — здание Госсовета, министерства, школы, детские сады, торговые центры. Анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах продолжали поступали и накануне.

После массовых эвакуаций в Казани в МВД возбудили 150 уголовных дел.