В Казани вновь решили закрыть старейший ночной клуб «Арена»

На его месте может появиться торговый или офисный центр

В Казани может закрыться один из старейших ночных клубов города "Арена" на улице Пушкина, объявление о сдаче в аренду помещения появилось на одном из популярных сайтов объявлений. За помещение площадью 2207 квадратных метров просят 950 тысяч рублей в месяц, отмечает "Рельное время".

- Отлично подойдет под развлекательный центр, ночной клуб, кафе-рестораны, большой офис (open space) и многое другое, — говорится в объявлении.

Среди плюсов - удачное местоположение (вузы, торговые центры в шаговой доступности), большой пешеходный и автомобильный трафик.

Сейчас клуб сейчас занимает третий и четвертый этажи здания, на первом этаже которого находятся магазины, на втором — ресторан "Старый амбар". Договор у владельца здания с владельцами клуба истекает в феврале 2018 года.

На месте клуба может появиться торговый или офисный центр.

При этом пока что клуб работает в обычном режиме.

Напомним, информация о закрытии клуба появлялась и в 2012 году, тогда он остался, сменился собственник.