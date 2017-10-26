В Казани установят мемориальную доску в честь купца Якова Шамова

На фасаде дома №25 на улице Островского в столице Татарстана появится мемориальная доска в честь Якова Шамова – известного казанского благотворителя, купца первой гильдии, мецената. Постановление Кабмина РТ об этом опубликовано на официальном сайте правительства республики.

Памятная табличка будет содержать текст на русском и татарском языках: «В этом доме в 1908 году жил известный казанский благотворитель, купец первой гильдии Яков Филиппович Шамов».

Отмечается, что благодаря купцу появилась городская больница, которая впоследствии получила народное название Шамовская.

Яков Шамов был крупным хлебопромышленником всего Поволжья. Он родился в 1833 году и, помимо торговли хлебом, возглавлял правление Казанского купеческого банка, будучи его председателем, и являлся главой старообрядческой общины Казани. Был поощрен титулом Почётного гражданина.