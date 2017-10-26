Путин поручил обеспечить трудоустройство победивших на WorldSkills жителей России

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Ольге Голодец проследить за трудоустройством россиян, победивших на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills.

Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете WorldSkills Abu Dhabi 2017. Россия завоевала 11 медалей (шесть золотых, четыре серебряных, одну бронзовую) и 21 медальон за профессионализм. В медальном зачете российская сборная заняла пятое место.

- Не забудьте про трудоустройство наших сегодняшних чемпионов, — сказал Путин на встрече с Голодец в пятницу.

Голодец напомнила, что Россия "действительно в очень тяжелой борьбе выиграла право на проведение чемпионата в 2019 году в Казани" у Парижа и Шарлеруа.

Вице-премьер сообщила, что сейчас в Казани идет строительство большого экспоцентра, который станет главной площадкой всего чемпионата. После окончания чемпионата этот центр будет использоваться для проведения больших экономических выставок.