Блоги ProKazan.ru: почему девушки, занимающиеся наукой, считаются редкостью

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Сегодня главная по рубрике «Блоги» - внештатный корреспондент портала ProKazan.ru Айсылу Галимова

В наше время программирование, в основном, считается мужским делом. Люди думают, что девушек, интересующихся физикой, математикой и другими техническими науками, мало. И непонятно, почему многие забывают всем известный факт о том, что программирование изначально было женским делом:

Ада Ловелэйс была первым человеком, опубликовавшим алгоритм для первого современного компьютера, ей и присвоен титул первого программиста.

Адэль Голберг была одной из семи программистов разработавших SmallTalk первый объектно ориентированный программный язык, основа GUI (графический интерфейс).

Ну и, конечно же, знаменитая Грэйс Хоппер - первый человек, который изобрел компайлер для программного языка, и один из первых программистов компьютера Марк1.

Не так давно я посетила конференцию Грэйс Хоппер, которая проходила в штате Флорида в США. «Grace Hopper Celebration for women in computer science» - это самая большая техническая конференция для женщин во всем мире. В этом году в ней приняли участие 18 000 женщин из более чем 120 стран. Полные гранты получили 600 человек, в том числе и я - единственная представительница русского вуза. Цель этой конференции - смотивировать, направить и помочь женщинам-программистам, инженерам и математикам. Конференция спонсируется институтом Аниты Борг, Google, Microsoft и более 200 спонсорами включая Apple, IBM, Tesla.

Каждый день на церемонии открытия в зале с 18 000 человек знаменитые девушки-программисты CEO компаний и просто успешные женщины разных национальностей, религий и происхождения рассказывали их историю успеха, наставляли и давали вдохновляющие советы.

Здесь можно было посетить Career fair - огромный зал, где компании представляют себя, ведут набор на должности или берут на стажировки. Я проводила там по 2-3 часа в день. Ажиотаж был сумасшедшим! В большие компании были жуткие очереди. Например, на интервью в Microsoft мы стояли больше часа. Пока ты стоишь в этой очереди, знакомишься с великолепными девушками, с огромным опытом или без, но со стремлением и амбициями. Когда общаешься с такими девушками, ты понимаешь, что не одна проходишь через эти проблемы. Общаясь с представителями больших копаний, я ужасно вдохновлялась, ведь если они смогли это сделать и я смогу!

Вечером проходили вечеринки, в частности, от Uber, Microsoft и Google, где представлялись новейшие технологии - машина, которая сама себя водит, очки виртуальной реальности, искусственный интеллект и многое другое. Конференция длилась всего 3 дня, но у меня было впечатление, что прошла неделя, а может и больше.

P.S.

На данный момент женщин в программирование немного. Всего лишь 17% программистов в Facebook, 16% - в Microsoft и 20% - в Google. В среднем, только 25% женщин занимают руководящие должности. Девушка, занимающаяся наукой, считается редкостью. Девочкам с раннего детства дают понять, что им будет сложно учить физику или математику, что является огромной проблемой в современном обществе.

Думаю, что все это происходит от того, что мы не видим достаточно женщин, которые являются примерами для подражания в этих сферах. Как раз для этого и создаются конференции такого характера. Такие конференции как GHC вдохновляют нас продолжать работать и учиться, несмотря ни на что. Кстати, попасть на такие конференции можно, выиграв грант. Главное иметь английский не ниже уровня upper-intermediate, рекомендательное письмо, резюме и естественно нужно быть девушкой изучающей программированиематематикуинженериюфизику в университете.