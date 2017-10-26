В Казани на станции метро «Горки» задымился вагон

В Казани сегодня около 16.25 на станции метро «Горки» задымился вагон метро, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно, произошло короткое замыкание кондиционера и в результате появилось задымление, горения не было. В вагоне находилось 26 человек, все они вышли.

Пострадавших нет, вагон, в котором было задымление, доставлен в депо, станция работает.