Анонимно в Казани: о минусах переезда в Казань и воспитателях, которые орут на детей матом

В рамках новой рубрики портал ProKazan.ru рассказывает о том, что обсуждают жители города в Сети

О переезде в Казань и "достойной" жизни

- Тут часто спрашивают о переезде в Казань. Так вот я переехал сюда 5 лет назад в надежде, что тут лучше. Ничуть не лучше, чем в моем родном городе в Ульяновской области. Да, зарплата может и повыше, но цены тоже выше. В общем не ждите, что тут вам на блюдечке все преподнесут. Точно также придется пахать как папа Карло, чтобы достойно жить. Десять раз подумайте, прежде чем переезжать. Там у вас хоть что-то уже есть, а тут придется все начинать заново.

О воспитателях в детских садах

- Я живу в квартире на втором этаже. А на первом этаже у нас "подпольный" детский сад. Еще у нас дом панельный, поэтому слышимость просто супер! Так вот, каждый день к нам стучат в батареи эти детки. Это первое. Второе - они всегда орут. Третье - это воспиталка каждый день бедных деток покрывает тремя слоями мата. Ну как так можно, это же дети. Мечтаю, чтоб этот "садик" закрыли.

О жизни

- Хочу уйти от мужа и оставить ему 4-х месячного ребенка. Хотела нормальную семью, но муж не хочет жить по-человечески, он меня просто убивает своим поведением и скандалами. Не могу так жить и не хочу. Хочу уйти и больше никогда не заводить семью, просто жить для себя, мне всего 25, вся жизнь впереди. Что скажете?

О благодарности

- Сегодня у ребенка на уроке произошел эпилептический припадок, пена изо рта, конвульсии, кровь. Жена бросилась оказывать девочке первую помощь и звонить в скорую помощь. Итог - "скорая" ехала 40 минут (до станции скорой помощи меньше остановки, до областной больницы столько же). На звонки с вопросом, где машина (ребенок уже посинел), оператор дважды бросала трубку.



Родители вместо слов благодарности сказали: "Это вы ее до припадка довели". Врачи увезли девочку в больницу. Выво: помогайте ближним, а родители у некоторых - уроды моральные. В школу ребенка отправили, утаив о том, что имеется такое заболевание, проявив абсолютную халатность, а потом еще единственному человеку, который пришел на помощь, плохие слова сказали.