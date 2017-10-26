Совет по правам человека: строительство мусоросжигательного завода в Казани лучше отложить

В рекомендациях отмечается, что сжигание отходов "имеет существенные недостатки"

Совет по правам человека при президенте РФ по итогам специального заседания на тему "Обеспечение права населения на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду при утилизации отходов потребления" рекомендовал отложить строительство мусоросжигательных заводов в Казани и других городах России. Об этом сегодня сообщает "Idel.Реалии", само заседание состоялось в конце августа.

В рекомендациях отмечается, что сжигание отходов "имеет существенные недостатки": это "выработка токсичных золы и шлака, которые требуют особых условий при последующем захоронении" и "высокая стоимость и сложность в привлечении финансирования для строительства и поддержки деятельности мусоросжигательных заводов на муниципальном и региональном уровне".

- В Российской Федерации сбор опасных отходов от населения и организаций не организован, поэтому при практике сбора смешанных отходов, когда сжиганию подвергаются отходы с содержанием ПВХ, солей тяжелых металлов, токсичных соединений, будут образовываться наноаэрозоли диоксинов, иных токсикантов и супертоксикантов, для улавливания и последующего обезвреживания которых также требуются большие затраты, — предупредили в Совете.

При этом, по данным СПЧ, строительство завода предполагает приоритет сжигания над другими способами утилизации отходов, что противоречит основным принципам государственной политики в данной сфере.

В Казани неоднократно проходили митинги против строительства мусоросжигательного завода. Последний из них прошел 22 октября, на нем было окло 200 человек.

Ранее стало известно, что первую очередь мусоросжигательного завода в Казани планируют подготовить к вводу к 2021 году.

В мае глава республики Рустам Минниханов в рамках урока экологии, который прошел в гимназии №3 заявил, что мусоросжигательный завод не будет ничего загрязнять.

- Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы. Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно, - отметил президент.