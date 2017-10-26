В «Аэрофлоте» опровергли сообщения о нехватке топлива у самолета, вылетевшего из Бегишево

В "Аэрофлоте" опровергли сообщения о том, что самолета, который вылетел из аэропорта Бегишево в Москву, топливо кончилось прямо во время полета, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

- Уход лайнера в Домодедово связан с ограничениями управления воздушным движением в аэропорту Шереметьево, - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, 26 октября во время приближения к Москве приборы в кабине пилотов самолета "Сухой Суперджет 100" показали, что топливо на исходе. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Шереметьево, однако было принято решение приземлиться в Домодедово.